Тарадыменко (Шалимова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарадыменко (Шалимова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Шалимов Павел Семенович

Мать: Шалимова Евдокия Павловна

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1930

Дочь: Тарадыменко Анжелина Яковлевна

Отец ребёнка: Тарадыменко Яков Фёдорович

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарадыменко Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Тарадыменко Яков Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарадыменко Яков Фёдорович

Смерть
Около 1985
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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