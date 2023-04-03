Тарадыменко (Шалимова) Анастасия Павловна
Место рожденияХутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Шалимов Павел Семенович
Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1930
Дочь: Тарадыменко Анжелина Яковлевна
Отец ребёнка: Тарадыменко Яков Фёдорович
Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарадыменко Юрий Яковлевич
Отец ребёнка: Тарадыменко Яков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно