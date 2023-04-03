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Тарадыменко Яков Фёдорович

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Место рождения

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия

Дата рождения

02.06.1903

Дата смерти

25.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1903

Отец: Тарадыменко Федор

Мать: ?

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1930

Дочь: Тарадыменко Анжелина Яковлевна

Мать ребёнка: Тарадыменко Анастасия Павловна

Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарадыменко Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Тарадыменко Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарадыменко Анастасия Павловна

Смерть
25.03.1979
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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