Тарадыменко Яков Фёдорович
Место рожденияХутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Дата рождения02.06.1903
Дата смерти25.03.1979
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1903
Отец: Тарадыменко Федор
Мать: ?
Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1930
Дочь: Тарадыменко Анжелина Яковлевна
Мать ребёнка: Тарадыменко Анастасия Павловна
Хутор Подкущёвский, Кущёвского района, Краснодарского края, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарадыменко Юрий Яковлевич
Мать ребёнка: Тарадыменко Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно