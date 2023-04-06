Кривобородов Игнат Никифорович
Место рождения
Дата рождения29.05.1916
Дата смерти09.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1947
Рождение ребёнка
18.10.1948
Дочь: Кривобородова Раиса Игнатьевна
Мать ребёнка: Кривобородова Зинаида Петровна
Липецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье
Смерть
09.07.1981