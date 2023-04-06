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Кривобородов Игнат Никифорович

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Место рождения

Вертячье, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.05.1916

Дата смерти

09.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертячье, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.06.1947

Жена: Кривобородова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1948

Дочь: Кривобородова Раиса Игнатьевна

Мать ребёнка: Кривобородова Зинаида Петровна

Липецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье
Смерть
09.07.1981
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