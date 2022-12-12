Кривобородова Раиса Игнатьевна
Место рожденияЛипецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье
Дата рождения18.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948
Липецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье
Рождение ребёнка
02.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривобородов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1978
Сын: Мельник Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Кривобородов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно