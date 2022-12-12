Кривобородова Раиса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобородова Раиса Игнатьевна

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Место рождения

Липецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье

Дата рождения

18.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948

Отец: Кривобородов Игнат Никифорович

Мать: Кривобородова Зинаида Петровна

Липецкая область, Хлевенский район, с. Вертячье
Рождение ребёнка
02.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривобородов Владимир Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1978

Сын: Мельник Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кривобородов Владимир Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривобородов Владимир Иванович

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