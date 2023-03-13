Суслова Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сусловъ Федоръ
Отец ребёнка: Сусловъ Алексей
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Сусловъ Алексей
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Сусловъ Алексей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сусловъ Федоръ
Отец ребёнка: Сусловъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Алексей