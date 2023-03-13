Суслова Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Сусловъ Федоръ

Отец ребёнка: Сусловъ Алексей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Сусловъ Алексей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Сусловъ Алексей

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сусловъ Федоръ

Отец ребёнка: Сусловъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусловъ Алексей

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