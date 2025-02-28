Наппу Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1838
Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
23.02.1849
Дочь: Райккерус (Наппу) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно