Наппу Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наппу Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
20.10.1838

Сын: Наппу Андрей Иванович

Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна

Пески, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1849

Дочь: Райккерус (Наппу) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна

Пески, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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