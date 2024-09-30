Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1838
Отец ребёнка: Наппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1849
Дочь: Райккерус (Наппу) Катарина Ивановна
Отец ребёнка: Наппу Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно