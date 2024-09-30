Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Колкканен) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наппу Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1838

Сын: Наппу Андрей Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Андреевич

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1849

Дочь: Райккерус (Наппу) Катарина Ивановна

Отец ребёнка: Наппу Иван Андреевич

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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