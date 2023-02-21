Вихтерпал Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихтерпал Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981

Отец: Александр

Мать: Зиненко Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Уткин Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Уткин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.2007

Сын: Уткин Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Уткин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.2017

Дочь: Вихтерпал Кристина Руслановна

Отец ребёнка: Вихтерпал Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихтерпал Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Евгений Владимирович

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