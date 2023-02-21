Вихтерпал Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981
Отец: Александр
Рождение ребёнка
25.05.2005
Отец ребёнка: Уткин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
24.09.2007
Отец ребёнка: Уткин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.2017
Дочь: Вихтерпал Кристина Руслановна
Отец ребёнка: Вихтерпал Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вихтерпал Руслан
Бракосочетание
Неизвестно