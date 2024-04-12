Некрасов Егор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1886
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Александровна
Рождение ребёнка
26.01.1889
Сын: Некрасов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно