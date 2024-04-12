Некрасов Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Егор Андреевич

Некрасов Егор Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1886

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Александровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1889

Сын: Некрасов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Александровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Настасья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close