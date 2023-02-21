Кушак/Кушакова/Kushak Хава-Песя Исаева
Место рожденияЛудза, Латвия, Витебская губ.
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Лудза, Латвия, Витебская губ.
Рождение ребёнка
21.07.1876
Отец ребёнка: Кушак Давид
Лудза, Латвия (Витебская губ.)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кушак Исаак Давид)
Отец ребёнка: Кушак Давид
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мерка-Лея
Отец ребёнка: Кушак Давид
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
ст. ж.д. Тосно, Петербургская губ. и уезд
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Бася Давидовна
Отец ребёнка: Кушак Давид
Лудза, Латвия, Витебская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушак ?
Отец ребёнка: Кушак Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушак ?
Отец ребёнка: Кушак Давид
Смерть
Неизвестно