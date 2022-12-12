Кушак Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак Давид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Кушак Савелий Давидович

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Лудза, Латвия (Витебская губ.)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кушак Исаак Давид)

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мерка-Лея

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
ст. ж.д. Тосно, Петербургская губ. и уезд
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Бася Давидовна

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Лудза, Латвия, Витебская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушак ?

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушак ?

Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева

Смерть
Неизвестно
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