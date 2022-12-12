Кушак Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1876
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Лудза, Латвия (Витебская губ.)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кушак Исаак Давид)
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мерка-Лея
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
ст. ж.д. Тосно, Петербургская губ. и уезд
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Бася Давидовна
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Лудза, Латвия, Витебская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушак ?
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушак ?
Мать ребёнка: Кушак/кушакова/kushak Хава-Песя Исаева
Смерть
Неизвестно