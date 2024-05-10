Бартенева (Насонова) Людмила Николаевна 20.07.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бартенева (Насонова) Людмила Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Насонов Николай Константинович

Мать: Насонова (Петушкина) Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартенев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Евлешина (Бартенева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бартенев Михаил Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1984

Сын: Бартенев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бартенев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
07.10.1992

Сын: Гетманов Константин Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1997

Сын: Гетманов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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