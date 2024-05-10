Бартенева (Насонова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Евлешина (Бартенева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бартенев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
06.06.1984
Сын: Бартенев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бартенев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
07.10.1992
Сын: Гетманов Константин Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1997
Сын: Гетманов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: не указан