Сотников Дементий (Демид) Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Место рождения

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Сотников Лазарь Фомич

Мать: Сотникова Екатерина Денисовна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Дементьевна

Мать ребёнка: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Настасья Дементьевна

Мать ребёнка: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сотников Гаврила Дементьевич

Мать ребёнка: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сотников Степан Дементьевич

Мать ребёнка: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сотников Михаил Дементьевич

Мать ребёнка: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1816
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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