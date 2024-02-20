Сотникова (Сотников) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Настасья Дементьевна
Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сотников Гаврила Дементьевич
Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сотников Степан Дементьевич
Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сотников Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1816