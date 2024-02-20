Сотников Гаврила Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Гаврила Дементьевич

Место рождения

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Мать: Сотникова Настасья

д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1816
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сотников Иван Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сотников Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: ?

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сотников Василий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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