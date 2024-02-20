Сотников Гаврила Дементьевич
Место рожденияд. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
д. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1816
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сотников Филипп Гаврилович
Мать ребёнка: ?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сотников Василий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния