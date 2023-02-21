Шефер- Вечкина (Вечкина) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1982
Место жительства
17.04.1982
Место жительства
С 17.04.1982
Рождение ребёнка
05.03.2005
Дочь: Вечкина Алёна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Челябинск
Рождение ребёнка
16.11.2010
Сын: Вечкин Никита Константинович
Отец ребёнка: не указан
Смена фамилии
26.08.2022
Образование
Неизвестно
Училище- швея, затем колледж: закройщица- модельер. Педагогический институт: педагог начальных классов, логопед-дефектолог.
Место жительства
Неизвестно