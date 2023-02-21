Шефер- Вечкина (Вечкина) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер- Вечкина (Вечкина) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1982

Отец: Вечкин Виктор Николаевич

Мать: Вечкина Татьяна Вениаминовна

Место жительства
17.04.1982
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 17.04.1982
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.2005

Дочь: Вечкина Алёна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Челябинск
Рождение ребёнка
16.11.2010

Сын: Вечкин Никита Константинович

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смена фамилии
26.08.2022
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Училище- швея, затем колледж: закройщица- модельер. Педагогический институт: педагог начальных классов, логопед-дефектолог.
Место жительства
Неизвестно
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