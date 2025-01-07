Венкстерн (Венкштерн) Яков Христофорович 01.03.1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Венкстерн (Венкштерн) Яков Христофорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.03.1783

умер 18.02.1850, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна1786 г.р.
Дети
Венкстерн Алексей Яковлевич08.01.1810 г.р.
Венкстерн Николай Яковлевич17.05.1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1808

Жена: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.01.1810

Сын: Венкстерн Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.05.1812

Сын: Венкстерн Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.08.1815

Дочь: Венкстерн Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна

Смерть
18.02.1850
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Vved. gory

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