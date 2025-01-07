Венкстерн (Венкштерн) Яков Христофорович
мужской, родился 01.03.1783
умер 18.02.1850, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна1786 г.р.
Дети
Венкстерн Алексей Яковлевич08.01.1810 г.р.
Венкстерн Николай Яковлевич17.05.1812 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
08.01.1810
Сын: Венкстерн Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.05.1812
Сын: Венкстерн Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.08.1815
Дочь: Венкстерн Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Венкстерн (Чаадаева) Елена Фёдоровна
Смерть
18.02.1850
Москва, город федерального значения Москва