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Попов Василий Кириаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Попов Кириак Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Жена: Попова Александра Яковлева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1911 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
02.10.1916 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлева

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