Попова (Ерофеева) Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ерофеев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков
Рождение ребёнка
11.08.1911 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков
Рождение ребёнка
02.10.1916 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков