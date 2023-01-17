Попова (Ерофеева) Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ерофеева) Александра Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ерофеев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Попов Василий Кириаков

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Единоверческая Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1911 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков

Рождение ребёнка
02.10.1916 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Кириаков

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