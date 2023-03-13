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Королёвъ Кириллъ

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1743

Сын: Королёвъ Сергей

Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1745

Сын: Королёвъ Степанъ

Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1754

Сын: Королёвъ Егоръ

Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гребнова Авдотья

Мать ребёнка: Королёва Матрена Дмитрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Долгова Прасковья

Мать ребёнка: Королёва Матрена Дмитрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Матрена Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Прасковья Михайлова

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