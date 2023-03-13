Королёвъ Кириллъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1743
Сын: Королёвъ Сергей
Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1745
Сын: Королёвъ Степанъ
Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1754
Сын: Королёвъ Егоръ
Мать ребёнка: Королёва Прасковья Михайлова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гребнова Авдотья
Мать ребёнка: Королёва Матрена Дмитрева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Долгова Прасковья
Мать ребёнка: Королёва Матрена Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно