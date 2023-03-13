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Королёвъ Степанъ

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Королёвъ Кириллъ

Мать: Королёва Прасковья Михайлова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Королёвъ Василий

Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Иванъ

Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Авдотья Алексеева

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