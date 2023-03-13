Королёвъ Степанъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Королёвъ Кириллъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Королёвъ Василий
Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Иванъ
Мать ребёнка: Королёва Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно