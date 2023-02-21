Михеев Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Аександр

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Тарас

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иосиф

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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