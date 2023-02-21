Михеев Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич
Мать ребёнка: Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Аександр
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Тарас
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Иосиф
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно