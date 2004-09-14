(Васильева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Аександр

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Тарас

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иосиф

Отец ребёнка: Михеев Евстафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Евстафий

Смерть
Неизвестно
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