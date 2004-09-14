(Васильева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Михеев Фома (Фёдор) Евстафьевич
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Аександр
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Тарас
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Иосиф
Отец ребёнка: Михеев Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Евстафий
Смерть
Неизвестно