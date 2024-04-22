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Павел Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1681 г.р.

Дети

Около 1705 г.р.
Около 1708 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675 ст.

Отец: Филипп

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Дочь: Прасковья Павлова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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