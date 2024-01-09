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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681 ст.

Дата смерти

До 1748 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Около 1705 г.р.
Около 1708 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Павел Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Филиппов

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1748 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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