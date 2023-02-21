Рудош Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудош Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1985

Отец: Рудош Михаил Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданкина Анастасия Юрьевна

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