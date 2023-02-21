Рудош Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1985
Отец: Рудош Михаил Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно