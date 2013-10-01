Рудош Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудош Михаил Михайлович

Рудош Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1957

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957

Отец: Рудош Михаил Иванович

Мать: Рудош Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.06.1985

Сын: Рудош Константин Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close