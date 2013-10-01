Рудош Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1957
Дата смерти01.10.2013
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957
Отец: Рудош Михаил Иванович
Мать: Рудош Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.06.1985
Сын: Рудош Константин Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2013