Костенко Андрей Иванович 14.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Костенко Андрей Иванович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 14.10.1903, ст. Косякинская

умер Неизвестно, п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан

Отец
Костенко Иван Григорьевич1857 г.р.
Дети
Костенко Петр Андреевич28.06.1921 г.р.
Костенко Борис Андреевич1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: Костенко Иван Григорьевич

Мать: не указана

ст. Косякинская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан

Рождение ребёнка
28.06.1921

Сын: Костенко Петр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Царицынский

Рождение ребёнка
1925

Сын: Костенко Борис Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Царицынский

Смерть
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан

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