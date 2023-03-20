Костенко Андрей Иванович
мужской, родился 14.10.1903, ст. Косякинская
умер Неизвестно, п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан
ОтецКостенко Иван Григорьевич1857 г.р.
Дети
Костенко Петр Андреевич28.06.1921 г.р.
Костенко Борис Андреевич1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: Костенко Иван Григорьевич
Мать: не указана
ст. Косякинская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.06.1921
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Царицынский
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Царицынский
Смерть
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан