Костенко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Андрей Иванович

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Место рождения

ст. Косякинская

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: Костенко Иван Григорьевич

Мать: не указана

ст. Косякинская
Рождение ребёнка
28.06.1921

Сын: Костенко Петр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Царицынский
Рождение ребёнка
1925

Сын: Костенко Борис Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Царицынский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан
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