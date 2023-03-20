Костенко Андрей Иванович
Место рожденияст. Косякинская
Дата рождения14.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: Костенко Иван Григорьевич
Мать: не указана
ст. Косякинская
Рождение ребёнка
28.06.1921
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Царицынский
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Царицынский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
п. Мухтадыр Хачмасский р-н, Азербайджан