Костенко Иван Григорьевич
Место рожденияст. Убеженская
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Костенко Григорий
Мать: не указана
ст. Убеженская
Рождение ребёнка
14.10.1903
Мать ребёнка: не указана
ст. Косякинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренинова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Кубань
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
ст. Убеженская
Смерть
Неизвестно
ст. Убеженская