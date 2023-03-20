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Костенко Иван Григорьевич

Место рождения

ст. Убеженская

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Костенко Григорий

Мать: не указана

ст. Убеженская
Рождение ребёнка
14.10.1903

Сын: Костенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

ст. Косякинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренинова Акулина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кубань
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
ст. Убеженская
Смерть
Неизвестно
ст. Убеженская
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