Рогалевъ Степанъ Кузмичъ
Место рождения
Дата рождения23.10.1905
Дата смерти05.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рогалева Александра
Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Гладышева Анна
Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Дорожкина Александра
Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогалева Ефросинья
Смерть
05.07.1988
г. Ангрен, Ташкентская обл.