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Рогалевъ Степанъ Кузмичъ

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Место рождения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1905

Дата смерти

05.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рогалева Александра

Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Гладышева Анна

Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Дорожкина Александра

Мать ребёнка: Рогалева Ефросинья

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева Ефросинья

Смерть
05.07.1988
г. Ангрен, Ташкентская обл.
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