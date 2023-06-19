Рогалева (Бусарева) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения13.09.1905
Дата смерти17.10.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1905
Отец: Бусаревъ Кузьма
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рогалева Александра
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Гладышева Анна
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Дорожкина Александра
Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1975
г. Ангрен, Ташкентская обл.