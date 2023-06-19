Рогалева (Бусарева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева (Бусарева) Ефросинья

Место рождения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1905

Дата смерти

17.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1905

Отец: Бусаревъ Кузьма

Мать: Бусарева Евдокия Михайлова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рогалева Александра

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Гладышева Анна

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Дорожкина Александра

Отец ребёнка: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ

Блявтамак, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалевъ Степанъ Кузмичъ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1975
г. Ангрен, Ташкентская обл.