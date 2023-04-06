Пищухина (Потяркина) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903 ст.
Крещение
15.03.1903 ст.
восприемница - родная тётка, крестьянская девица Агафья Иоановна Потяркина, справка ГААО
Место жительства
1917
справка ГААО
Место жительства
1975
Почезерье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
личные встречи
Смерть
Неизвестно