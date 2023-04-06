Пищухина (Потяркина) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищухина (Потяркина) Анастасия Ефимовна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.03.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903 ст.

Отец: Потяркин Евфимий Иванович

Мать: Потяркина Мария Григорьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
15.03.1903 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
восприемница - родная тётка, крестьянская девица Агафья Иоановна Потяркина, справка ГААО
Место жительства
1917
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО
Место жительства
1975
Почезерье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
личные встречи
Смерть
Неизвестно
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