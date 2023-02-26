Стефанида Васильева
Место рожденияд.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1802
Сын: Афанасий Самсонов
Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов
Рождение ребёнка
15.09.1808
Дочь: София Семёнова
Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов
Рождение ребёнка
14.02.1820
Сын: Анисим Самсонов
Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов
Рождение ребёнка
19.07.1821
Дочь: Мария Самсонова
Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов
Смерть
Неизвестно