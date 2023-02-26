Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Васильева

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Место рождения

д.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1799

Муж: Самсон (Семён) Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.07.1802

Сын: Афанасий Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1808

Дочь: София Семёнова

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1820

Сын: Анисим Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1821

Дочь: Мария Самсонова

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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