Сухова (Мокина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Мокина) Александра

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Место рождения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

17.07.1994

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: Мокинъ Арсентий

Мать: Мокина Екатерина

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Петръ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1994
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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