Сухова (Мокина) Александра
Место рождения
Дата рождения07.01.1923
Дата смерти17.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923
Отец: Мокинъ Арсентий
Мать: Мокина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Петръ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1994
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область