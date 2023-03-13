Суховъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1916

Дата смерти

12.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Александра

Смерть
12.05.1993
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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