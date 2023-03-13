Суховъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1916
Дата смерти12.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Александра
Смерть
12.05.1993
Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область