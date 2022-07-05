Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна
женский, родилась 1840, Ивановское, Буйский уезд, Костромская область
умерла Неизвестно
ОтецКорсаков Михаил Матвеевич1803 г.р.
МатьКорсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна1819 г.р.
Супруги
Перелешин Павел Александрович27.06.1821 г.р.
Дети
Маркова (Перелешина) Александра Павловна19.06.1859 г.р.
Перелешина Екатерина Павловна09.10.1861 г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1840
Ивановское, Буйский уезд, Костромская область
Бракосочетание
1858
Покров, Буйский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
19.06.1859
Дочь: Маркова (Перелешина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
09.10.1861
Дочь: Перелешина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.04.1863
Дочь: Перелешина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1865
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1865
Сын: Перелешин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1866
Дочь: Перелешина Мария Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно