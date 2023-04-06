Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
1858
Покров, Письменская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1859
Дочь: Маркова Александра Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
09.10.1861
Дочь: Перелешина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.04.1863
Дочь: Перелешина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1865
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1865
Сын: Перелешин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1866
Дочь: Перелешина Мария Павловна
Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно