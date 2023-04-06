Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна

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Место рождения

Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корсаков Михаил Матвеевич

Мать: Корсакова Александра Никтополионовна

Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
1858

Муж: Перелешин Павел Александрович

Покров, Письменская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1859

Дочь: Маркова Александра Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1861

Дочь: Перелешина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
03.04.1863

Дочь: Перелешина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Перелешин Павел Павлович

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Перелешин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1866

Дочь: Перелешина Мария Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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