Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Перелешина (Корсакова) Александра Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1840, Ивановское, Буйский уезд, Костромская область

умерла Неизвестно

Отец
Корсаков Михаил Матвеевич1803 г.р.
Мать
Корсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна1819 г.р.
Супруги
Перелешин Павел Александрович27.06.1821 г.р.
Дети
Маркова (Перелешина) Александра Павловна19.06.1859 г.р.
Перелешина Екатерина Павловна09.10.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корсаков Михаил Матвеевич

Мать: Корсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна

Ивановское, Буйский уезд, Костромская область

Бракосочетание
1858

Муж: Перелешин Павел Александрович

Покров, Буйский уезд, Костромская область

Рождение ребёнка
19.06.1859

Дочь: Маркова (Перелешина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1861

Дочь: Перелешина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
03.04.1863

Дочь: Перелешина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Перелешин Павел Павлович

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Перелешин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1866

Дочь: Перелешина Мария Павловна

Отец ребёнка: Перелешин Павел Александрович

Смерть
Неизвестно

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