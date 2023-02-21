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Корсаков Михаил Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

28.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Корсаков Матвей Ананьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Корсакова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Перелешина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна

Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корсаков Никтополион Михайлович

Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Александра Никтополионовна

Смерть
28.03.1872
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