Корсаков Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти28.03.1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Корсаков Матвей Ананьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Корсакова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Перелешина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна
Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корсаков Никтополион Михайлович
Мать ребёнка: Корсакова Александра Никтополионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1872