Корсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Около 1842

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Корсакова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Перелешина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич

Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корсаков Никтополион Михайлович

Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Михаил Матвеевич

Смерть
Около 1842