Корсакова (Клементьева) Александра Никтополионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиОколо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Корсакова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Перелешина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич
Ивановское, Воскресенская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корсаков Никтополион Михайлович
Отец ребёнка: Корсаков Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1842