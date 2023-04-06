Кашина (Кирилина) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Кирилина) Ксения Степановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1858

Отец: Кирилин Степан Иванович

Мать: Кирилина Лукерья Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Кашин Иван Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1879

Сын: Кашина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Кашин Максим Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1887

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1890

Сын: Кашин Федот Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Кашин Терентий Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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