Кашина (Кирилина) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1858
Бракосочетание
22.01.1878
Муж: Кашин Иван Иванович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1879
Сын: Кашина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1880
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1884
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1887
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1890
Сын: Кашин Федот Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1896
Отец ребёнка: Кашин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно