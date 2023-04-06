Воробьев Тит Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Ирина Титова
Мать ребёнка: Воробьева Акилина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марфа Титова
Мать ребёнка: Воробьева Акилина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762