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Воробьев Тит Алексеев

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Место рождения

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Воробьев Алексей Григорьев

Мать: Воробьева Епестемия Филиппова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Ирина Титова

Мать ребёнка: Воробьева Акилина Федорова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марфа Титова

Мать ребёнка: Воробьева Акилина Федорова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Акилина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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