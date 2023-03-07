Воробьева (Барминых) Епестемия Филиппова
Место рождениядер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Кулебина Мелания Алексеева
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Филиповых Анна Алексеева
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Воробьев Василий Алексеев
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762