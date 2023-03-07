Воробьева (Барминых) Епестемия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Барминых) Епестемия Филиппова

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Место рождения

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Воробьев Карп Алексеев

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Кулебина Мелания Алексеева

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Филиповых Анна Алексеева

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Воробьев Василий Алексеев

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Воробьев Тит Алексеев

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Воробьев Нефед Алексеев

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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