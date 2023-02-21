Половичник Эсфирь Давид-Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половичник Эсфирь Давид-Яковлевна

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Место рождения

Васильков Киев.обл. Украина

Дата рождения

03.08.1901

Дата смерти

После 1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильков Киев.обл. Украина
Рождение ребёнка
1925

Сын: Половинчик Владимир Ильич

Отец ребёнка: Половинчик Илья Самойлович

Белая Церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Илья Самойлович

Смерть
После 1998
Киев, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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