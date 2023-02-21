Половичник Эсфирь Давид-Яковлевна
Место рожденияВасильков Киев.обл. Украина
Дата рождения03.08.1901
Дата смертиПосле 1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Васильков Киев.обл. Украина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Половинчик Владимир Ильич
Отец ребёнка: Половинчик Илья Самойлович
Белая Церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1998
Киев, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость