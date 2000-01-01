Половинчик Владимир Ильич
Место рожденияБелая Церковь
Дата рождения1925
Дата смерти21.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Белая Церковь
Работа или профессия
Неизвестно
разведчик, артиллерия 128 гв.стр.корпуса
Смерть
21.08.1944
Польша, Варшава, Страхув
Причина смерти: На войне | Рядовой, разведчик 2-й батареи артиллерии 128 стр. корпуса 1 Укр. Фронта. Васильков, Больничная, 18
Похороны
Неизвестно
д. Страхув, Варшавское воеводство