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Половинчик Владимир Ильич

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Место рождения

Белая Церковь

Дата рождения

1925

Дата смерти

21.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Половинчик Илья Самойлович

Мать: Половичник Эсфирь Давид-Яковлевна

Белая Церковь
Работа или профессия
Неизвестно
разведчик, артиллерия 128 гв.стр.корпуса
Смерть
21.08.1944
Польша, Варшава, Страхув
Причина смерти: На войне | Рядовой, разведчик 2-й батареи артиллерии 128 стр. корпуса 1 Укр. Фронта. Васильков, Больничная, 18
Похороны
Неизвестно
д. Страхув, Варшавское воеводство
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