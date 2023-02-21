Саликова (Шепелева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896
Бракосочетание
30.06.1913
Рождение ребёнка
10.06.1937
Дочь: Жеребцова Валентина Спиридоновна
Отец ребёнка: Саликов Спиридон Яковлевич
Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Запись №147 сделана 15 октября 1937 года Место государственной регистрации: Фрунзенский сельский совет Большеглушицкого района Куйбышевской области. I-ЕР №769687 Дата выдачи повторного св.р. 22 мая... Показать все
Смерть
Неизвестно