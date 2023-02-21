Саликова (Шепелева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова (Шепелева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896

Отец: Шепелев Григорий Яковлевич

Мать: Шепелева Дарья Борисовна

Бракосочетание
30.06.1913

Муж: Саликов Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Жеребцова Валентина Спиридоновна

Отец ребёнка: Саликов Спиридон Яковлевич

Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Запись №147 сделана 15 октября 1937 года Место государственной регистрации: Фрунзенский сельский совет Большеглушицкого района Куйбышевской области. I-ЕР №769687 Дата выдачи повторного св.р. 22 мая... Показать все
Смерть
Неизвестно
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