Жеребцова (Саликова) Валентина (Алефтина) Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова (Саликова) Валентина (Алефтина) Спиридоновна

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Место рождения

Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1937

Дата смерти

14.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937

Отец: Саликов Спиридон Яковлевич

Мать: Саликова Мария Григорьевна

Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Запись №147 сделана 15 октября 1937 года Место государственной регистрации: Фрунзенский сельский совет Большеглушицкого района Куйбышевской области. I-ЕР №769687 Дата выдачи повторного св.р. 22 мая... Показать все
Бракосочетание
03.11.1956

Муж: Жеребцов Валентин Владимирович

Фрунзенский, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
ШД №247417
Рождение ребёнка
06.08.1974

Дочь: Долгова Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Жеребцов Валентин Владимирович

Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Место рождения: Поселок Южный, Б. Глушицкого района, Куйбышевской край, республика РСФСР. Запись № 36 сделана 2 сентября 1974 года. Место регистрации Южный с/с, Б-Глушицкий район, Куйбышевская обла... Показать все
Награда
25.04.1984
Самара, Самара, Самарская область
Медаль "Ветеран труда"
Награда
1992
Диплом за высочайшее качество изготовляемой пищи и высокий профессионализм
Награда
1992
Почетная грамота за долголетний безупречный труд, за хороший характер и сердечность в обращении к детям и учителям. Вы служите примером добросовестного отношения к своему делу.
Смерть
14.11.2019
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