Жеребцова (Саликова) Валентина (Алефтина) Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения10.06.1937
Дата смерти14.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937
Запись №147 сделана 15 октября 1937 года Место государственной регистрации: Фрунзенский сельский совет Большеглушицкого района Куйбышевской области. I-ЕР №769687 Дата выдачи повторного св.р. 22 мая... Показать все
Бракосочетание
03.11.1956
Фрунзенский, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
ШД №247417
Рождение ребёнка
06.08.1974
Дочь: Долгова Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Жеребцов Валентин Владимирович
Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Место рождения: Поселок Южный, Б. Глушицкого района, Куйбышевской край, республика РСФСР. Запись № 36 сделана 2 сентября 1974 года. Место регистрации Южный с/с, Б-Глушицкий район, Куйбышевская обла... Показать все
Награда
25.04.1984
Самара, Самара, Самарская область
Медаль "Ветеран труда"
Награда
1992
Диплом за высочайшее качество изготовляемой пищи и высокий профессионализм
Награда
1992
Почетная грамота за долголетний безупречный труд, за хороший характер и сердечность в обращении к детям и учителям. Вы служите примером добросовестного отношения к своему делу.
Смерть
14.11.2019