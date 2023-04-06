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Баушкинъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1849

Отец: Баушкинъ Сергей

Мать: Баушкина Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1871

Сын: Баушкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Баушкина Екатерина

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Баушкинъ Леонтий

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1879

Сын: Баушкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1884

Сын: Баушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1892

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Баушкина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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