Баушкинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения03.01.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1849
Отец: Баушкинъ Сергей
Мать: Баушкина Александра
Рождение ребёнка
24.12.1871
Сын: Баушкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Баушкина Екатерина
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія
Рождение ребёнка
16.06.1874
Сын: Баушкинъ Леонтий
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія
Рождение ребёнка
17.03.1879
Сын: Баушкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія
Рождение ребёнка
02.01.1884
Сын: Баушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія
Рождение ребёнка
09.08.1892
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Баушкина Евдокія