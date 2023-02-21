Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1841
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Семенова
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Семенова
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1896