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Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1841

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Курбатов Михайло Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Семенова

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Курбатов Иван Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Курбатов Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863

Сын: Курбатов Павлин Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Курбатов Семен Леонтьев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Семен Леонтьев

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1896
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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