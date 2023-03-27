Шемякин Василий Иванович
Место рожденияд. Велебицы, усадьба Бор
Дата рождения1840
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шемякин Иван Фомич
д. Велебицы, усадьба Бор
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мироносицкая Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Шемякина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шемякин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Шемякина Ольга Владимировна
Вытегра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
Похороны
Неизвестно
Песочки