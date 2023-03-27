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Шемякин Василий Иванович

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Место рождения

д. Велебицы, усадьба Бор

Дата рождения

1840

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шемякин Иван Фомич

Мать: Шемякина Любовь Яковлевна

д. Велебицы, усадьба Бор
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мироносицкая Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Шемякина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шемякин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Шемякина Ольга Владимировна

Вытегра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Ольга Владимировна

Смерть
1916
Похороны
Неизвестно
Песочки
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