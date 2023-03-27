Шемякина (Струнина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мироносицкая Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Шемякин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шемякин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Шемякин Василий Иванович
Вытегра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Песочки