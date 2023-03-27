Шемякина (Струнина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина (Струнина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мироносицкая Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Шемякин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шемякин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Шемякин Василий Иванович

Вытегра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемякин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Песочки
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