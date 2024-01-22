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Бошляков Константин Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1886

Дочь: (Бошлякова) Федосья Константиновна

Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1891

Сын: Бошляков Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Бошляков Григорий Константинович

Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1897

Сын: Бошляков Матвей Константинович

Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

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