Бошляков Константин Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1886
Дочь: (Бошлякова) Федосья Константиновна
Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1891
Сын: Бошляков Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Бошляков Григорий Константинович
Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1897
Сын: Бошляков Матвей Константинович
Мать ребёнка: Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна